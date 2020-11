Garattini | “Difficile partire da gennaio col vaccino”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 28 novembre 2020) Per il farmacologonon sembra plausibilecon le vaccinazioni. In un’intervista a Il Messaggero l’esperto ha infatti espresso le sue rimostranze e perplessità. “Ritengo sia improbabile che il prossimosi possa già iniziare con la somministrazione dei vaccini contro Covid-19, almeno non quelli prodotti da AstraZeneca e dall’Università di Oxford. Probabilmente aspetteremo un po’ di più, specialmente dopo quest’ultimo pasticcio.“ L’errore ammesso da AstraZeneca sui dosaggi durante la sperimentazione, anche se non invalida la ricerca, potrebbe infatti costargli caro. “Non è necessario buttare via tutto. E come annunciato da AstraZeneca partirà un nuovo trial, che sarà condotto in tempi brevi, che ha proprio l’obiettivo di fare chiarezza”, ha spiegato infatti il farmacologo. Per ...