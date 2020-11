F.1, GP Bahrain - Prima fila Mercedes, la pole è di Hamilton (Di sabato 28 novembre 2020) Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio del Bahrain, quindicesimo appuntamento della stagione di Formula 1 2020. L'inglese della Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:27.264, staccando di quasi tre decimi il compagno di squadra Bottas e di quattro la Red Bull di Verstappen. Per Lewis, quella di oggi è la pole numero 98 in carriera. Le dichiarazioni dei primi tre. sceso dalla macchina senza esultare troppo, quasi come se il risultato odierno fosse scontato. Poi Lewis Hamilton ha detto: "Dopo aver vinto il titolo, non ho festeggiato molto. Anzi, mi sono allenato concentrandomi su questo weekend. Anche se da fuori è difficile da comprendere, questa stagione è stata difficile per noi. Oggi ci siamo goduti la sessione con meno pressione sulle spalle". ... Leggi su quattroruote (Di sabato 28 novembre 2020) Lewisha conquistato laposition del Gran Premio del, quindicesimo appuntamento della stagione di Formula 1 2020. L'inglese dellaha fermato il cronometro sull'1:27.264, staccando di quasi tre decimi il compagno di squadra Bottas e di quattro la Red Bull di Verstappen. Per Lewis, quella di oggi è lanumero 98 in carriera. Le dichiarazioni dei primi tre. sceso dalla macchina senza esultare troppo, quasi come se il risultato odierno fosse scontato. Poi Lewisha detto: "Dopo aver vinto il titolo, non ho festeggiato molto. Anzi, mi sono allenato concentrandomi su questo weekend. Anche se da fuori è difficile da comprendere, questa stagione è stata difficile per noi. Oggi ci siamo goduti la sessione con meno pressione sulle spalle". ...

