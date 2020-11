Capodanno ai tempi del Covid, Locatelli: “Sarà impossibile festeggiare in strada e in piazza” (Di sabato 28 novembre 2020) Data l’attuale situazione di emergenza Coronavirus a livello mondiale, pensare di festeggiare come eravamo abituati a fare le prossime feste natalizie è purtroppo una vera e propria utopia. Tuttavia, come si è visto durante il corso di quest’anno, molti in occasione dei grandi eventi pensano bene di disinteressarsi delle regole attualmente in vigore ed organizzare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Data l’attuale situazione di emergenza Coronavirus a livello mondiale, pensare dicome eravamo abituati a fare le prossime feste natalizie è purtroppo una vera e propria utopia. Tuttavia, come si è visto durante il corso di quest’anno, molti in occasione dei grandi eventi pensano bene di disinteressarsi delle regole attualmente in vigore ed organizzare L'articolo

mante : Non è ancora chiaro se nei prossimi giorni andrà in onda la commedia all’italiana in tre tempi: Matteo Salvini sci… - nmirotti : @LeonhardHahn La bobina al cervello di questi tempi è merce rara. Per quanto riguarda il cenone, in effetti io lo r… - FabiowFlorio : RT @bertcodio: Il dilemma tra ammazzare la nuda vita di una generazione che ha fatto le lotte o godersi il cenone di capodanno, gli affar… - bertcodio : Il dilemma tra ammazzare la nuda vita di una generazione che ha fatto le lotte o godersi il cenone di capodanno,… - Paolo91568292 : @PaoloPichierri @giancarlogigli2 in effetti non sono dei Talleyrand, Churchill, Moro o Berlinguer, ma quelli austri… -