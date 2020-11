Atalanta Verona 0-2: cronaca e tabellino (Di sabato 28 novembre 2020) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca L’allievo Juric supera il maestro Gasperini; il Verona espugna il Gewiss Stadium battendo 2-0 l’Atalanta sapendo soffrire per circa un’ora quando la Dea sembrava sul punto di sfondare le resistenze scaligere salvo poi prestare il fianco alle imbucate dove Zaccagni e compagni hanno affondato il coltello nel burro, trovando le due reti decisive: mattatore del match l’eterno Miguel Veloso che prima prende la traversa, poi trasforma il penalty del vantaggio ed infine manda in porta Zaccagni per il raddoppio. Questa la cronaca di Atalanta-Verona: Sintesi Atalanta ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola eL’allievo Juric supera il maestro Gasperini; ilespugna il Gewiss Stadium battendo 2-0 l’sapendo soffrire per circa un’ora quando la Dea sembrava sul punto di sfondare le resistenze scaligere salvo poi prestare il fianco alle imbucate dove Zaccagni e compagni hanno affondato il coltello nel burro, trovando le due reti decisive: mattatore del match l’eterno Miguel Veloso che prima prende la traversa, poi trasforma il penalty del vantaggio ed infine manda in porta Zaccagni per il raddoppio. Questa ladi: Sintesi...

Atalanta_BC : #AtalantaVerona | 0-2 | 84' ? Il Verona raddoppia in contropiede con Zaccagni. ? Verona double their lead through… - Paolostop : RT @SkySport: ATALANTA-VERONA 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Veloso (62') ? #Zaccagni (83') ?? - BBST15 : #SerieA ???? FT: Sassuolo 0-3 Inter Milan FT: Benevento 1-1 Juventus FT: Atalanta 0-2 Hellas Verona - GiackCente : Giornata strana in serie a Sassuolo dalla stelle alle stalle, Inter rinata (bah,forse) Juve Cr7 dipendente, gioca… - DijitalSport : ?? Italya Serie A MS | Atalanta 0-2 Hellas Verona ? 62' Veloso (P) ? 83' Zaccagni -