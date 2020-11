Atalanta, che succede? Un dato è da brividi e c’è un altro guaio per Gasp (Di sabato 28 novembre 2020) Reduce dal successo di Anfield, l’Atalanta perde ancora punti in campionato dopo la sconfitta interna col Verona Euforia Anfield: l’Atalanta batte il Liverpool, plana sul campionato italiano e perde in casa contro il Verona di Juric, l’allievo che per una notte supera il maestro. C’è poco da salvare al Gewiss Stadium. Il Verona vince 2-0, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 28 novembre 2020) Reduce dal successo di Anfield, l’perde ancora punti in campionato dopo la sconfitta interna col Verona Euforia Anfield: l’batte il Liverpool, plana sul campionato italiano e perde in casa contro il Verona di Juric, l’allievo che per una notte supera il maestro. C’è poco da salvare al Gewiss Stadium. Il Verona vince 2-0, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LucaBizzarri : L’Atalanta entra nel ristretto club di chi ha vinto ad Anfield. Viva l’Atalanta che vive di presente, e noi che viv… - ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - stebellentani : Speriamo succeda un miracolo (sarebbe da Inter, un po’ ci spero e ci credo), ma questo sfacelo é tutto sulle spalle… - MarcoKappa11 : Se vuoi arrivare lì davanti (nelle 4) la partita che viene è SEMPRE la più importante!! A sto giro con l’atalanta… - comevspeaktome : Atalanta-Verona 0-2 @G1NGERETTI aspetto il video con la madonna che suona il flauto -