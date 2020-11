Via libera alla riforma del Mes, ma no agli aiuti per la sanità (Di venerdì 27 novembre 2020) Il 9 dicembre, il giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è atteso in Parlamento per ricevere il sì alla riforma del fondo salva-Stati, non ci dovrebbero essere sorprese. Il compromesso con il Movimento Cinque Stelle, da sempre contrario al Mes, è pronto – scrive La Stampa. In ogni caso, se fra i grillini ci dovessero essere defezioni, farà la differenza il sì annunciato da Forza Italia. Dal veto italiano in Europa alla riforma del Mes è passato un anno. Ma dopo un anno nel governo non c’è ancora l’accordo sul meccanismo essenziale per creare un sistema di salvataggio delle banche in caso di crisi. Lunedì il ministro del Tesoro Roberto Gualtieri riferirà alla Commissione Finanze. Per evitargli grane, non ci sarà nessun voto, solo un passaggio per rendere possibile al ministro di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 27 novembre 2020) Il 9 dicembre, il giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è atteso in Parlamento per ricevere il sìdel fondo salva-Stati, non ci dovrebbero essere sorprese. Il compromesso con il Movimento Cinque Stelle, da sempre contrario al Mes, è pronto – scrive La Stampa. In ogni caso, se fra i grillini ci dovessero essere defezioni, farà la differenza il sì annunciato da Forza Italia. Dal veto italiano in Europadel Mes è passato un anno. Ma dopo un anno nel governo non c’è ancora l’accordo sul meccanismo essenziale per creare un sistema di salvataggio delle banche in caso di crisi. Lunedì il ministro del Tesoro Roberto Gualtieri riferiràCommissione Finanze. Per evitargli grane, non ci sarà nessun voto, solo un passaggio per rendere possibile al ministro di ...

(Teleborsa) - Riforma sul trattata sul MES e introduzione del backstop per il Fondo di risoluzione unico per le banche. Saranno questi i dossier all'ordine del giorno della riunione ...

Via libera della Commissione Europea al progetto Fibercop. Avvio dell’operatività nel primo trimestre 2021

Il progetto promosso da Tim passa attraverso l'ingresso di KKR (con il 37,5% del capitale) e di Fastweb (4,5%) nel veicolo societario in cui verrà conferita la rete secondaria, il tratto che vaDopo la ...

(Teleborsa) - Riforma sul trattata sul MES e introduzione del backstop per il Fondo di risoluzione unico per le banche. Saranno questi i dossier all'ordine del giorno della riunione ...