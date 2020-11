‘Uomini e Donne’, una coppia del ‘Trono Over’ annuncia: “Ci sposiamo!” (Di venerdì 27 novembre 2020) C’è chi a Uomini e Donne trova l’amore: Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono conosciuti nello studio del dating show di Canale 5 nel 2017 e da quel momento non si sono più lasciati. A tre anni dalla decisione di lasciare insieme la trasmissione, i due riconfermano il loro amore: già negli scorsi anni durante un’ospitata nel programma che li ha fatti conoscere, i due avevano annunciato l’intenzione di convolare a nozze! E oggi a Uomini e Donne Magazine Mauro e Lisa hanno comunicato la data del loro matrimonio, che era in realtà previsto per quest’anno, ma che è stato però rimandato a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo: Devo dire che Mauro ha preso questo slittamento peggio di me, sorprendentemente. In realtà, la decisione di spostare il matrimonio è stata in parte nostra. Avremmo potuto optare per una cerimonia con i parenti più stretti, con pochi ... Leggi su isaechia (Di venerdì 27 novembre 2020) C’è chi a Uomini e Donne trova l’amore: Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono conosciuti nello studio del dating show di Canale 5 nel 2017 e da quel momento non si sono più lasciati. A tre anni dalla decisione di lasciare insieme la trasmissione, i due riconfermano il loro amore: già negli scorsi anni durante un’ospitata nel programma che li ha fatti conoscere, i due avevanoto l’intenzione di convolare a nozze! E oggi a Uomini e Donne Magazine Mauro e Lisa hanno comunicato la data del loro matrimonio, che era in realtà previsto per quest’anno, ma che è stato però rimandato a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo: Devo dire che Mauro ha preso questo slittamento peggio di me, sorprendentemente. In realtà, la decisione di spostare il matrimonio è stata in parte nostra. Avremmo potuto optare per una cerimonia con i parenti più stretti, con pochi ...

