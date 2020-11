Stabile la Borsa di New York

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Tele) – A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmentee si posiziona su 29.902 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.637 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,87%); consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,19%). Nonostante i timori per un aumento dei contagi in seguito ai festeggiamenti del Thanksgiving, gli investitori sono stati rassicurati dall’annuncio di Donald Trump, che ha detto che lascerà la Casa Bianca se l’Electoral College voterà per il presidente eletto Joe Biden, In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti sanitario (+0,93%), telecomunicazioni (+0,59%) e informatica (+0,48%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,26%), utilities (-1,00%) e finanziario (-0,45%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Pfizer ...