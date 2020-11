NICKMERCS afferma che Fortnite è meglio di Warzone

Leggi su esports247

(Di venerdì 27 novembre 2020) Nick ”” Kolcheff ha ancora una volta alimentato le voci secondo cui potrebbe abbandonare Call of Duty:e tornare alla colorata mappa di. I giocatori di mouse e tastiera farebberoa stare attenti perché sembra che il figliol prodigo si stia preparando a tornare. Kolcheff ha ammesso di aver giocato circa 80 partite didurante il fine settimana, e quando un fan gli ha chiesto se sarebbe tornato sulla scena Esport, Kolcheff ha detto che si sta facendo strada tra i duetti con Ali ” SypherPK ” Hassan. Anche se sembra sempre più probabile chetornerà a, ovviamente porterà a domande sul motivo per cui sta abbandonando Call of Duty . Da quando Kolcheff ha voltato le spalle al colosso battle royale di Epic ...