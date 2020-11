Morte Maradona, nascono le strade con il suo nome: diversi comuni avanzano l’idea (Di venerdì 27 novembre 2020) Diego Armando Maradona è morto.Questa è la notizia del 25 novembre 2020 che ha sconvolto l'intero mondo del calcio, ma non solo. L'ex stella del Napoli e dell'Argentina ha ricevuto diversi attestati di stima da colleghi, tifosi e appassionati dopo la sua scomparsa. Nella sua nazione natale, però, El Pibe de Oro è stato venerato quasi come un dio. diversi comuni dello stato sudamericano, infatti, stanno già avanzando l'idea che Maradona deve avera la sua strada, una "calle" che porti il suo nome. A Berazategui, ad esempio, lo ha già annunciato il sindaco Juan José Mussi: "Calle 63 (sulla strada per il fiume) si chiamerà 'Diego Armando Maradona', in onore del miglior calciatore della storia del nostro Paese e del mondo", scrive il primo cittadino. L'iniziativa potrebbe ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) Diego Armandoè morto.Questa è la notizia del 25 novembre 2020 che ha sconvolto l'intero mondo del calcio, ma non solo. L'ex stella del Napoli e dell'Argentina ha ricevutoattestati di stima da colleghi, tifosi e appassionati dopo la sua scomparsa. Nella sua nazione natale, però, El Pibe de Oro è stato venerato quasi come un dio.dello stato sudamericano, infatti, stanno già avanzando l'idea chedeve avera la sua strada, una "calle" che porti il suo. A Berazategui, ad esempio, lo ha già annunciato il sindaco Juan José Mussi: "Calle 63 (sulla strada per il fiume) si chiamerà 'Diego Armando', in onore del miglior calciatore della storia del nostro Paese e del mondo", scrive il primo cittadino. L'iniziativa potrebbe ...

