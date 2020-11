Messi, tocca a te. Per avvicinarti a Maradona devi vincere il Mondiale (Di venerdì 27 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Messi, Pelè, Ronaldo, tutti loro, in una grande squadra sono stati, in tempi diversi, i più grandi. Diego Armando Maradona, invece, sapeva trasformare una squadra normale ...

