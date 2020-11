Maradona shock: selfie con il cadavere (Di venerdì 27 novembre 2020) I tre becchini che si sono occupati di Diego Armando Maradona sono finiti al centro delle polemiche per essersi scattatati delle foto con il cadavere del campione all’interno della bara. Ora sono stati licenziati. La morte di Diego Armando Maradona è stato un inaspettato evento che ha sconvolto il mondo intero. A Napoli, la cui squadra di calcio è stata riscattata dal calciatore, lo Stadio San Paolo ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 27 novembre 2020) I tre becchini che si sono occupati di Diego Armandosono finiti al centro delle polemiche per essersi scattatati delle foto con ildel campione all’interno della bara. Ora sono stati licenziati. La morte di Diego Armandoè stato un inaspettato evento che ha sconvolto il mondo intero. A Napoli, la cui squadra di calcio è stata riscattata dal calciatore, lo Stadio San Paolo ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

