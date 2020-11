Mafia | Mauro Rostagno | il sociologo ucciso perché dava fastidio ai boss Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Palermo, 27 nov. () - Ci sono voluti 32 lunghissimi anni per arrivare ad avere la verità, almeno quella giudiziaria, sull'omicidio di, illa sera del 26 settembre del 1988 nei pressi della comunità di Saman a Trapani. Oltre 20 anni sono serviti per arrivare al processo di primo grado. E ce ne sono voluti altri 12 per avere la sentenza definitiva, attesa per questa sera alla Corte di Cassazione. Indagini lunghe, in cui non sono mancati episodi di depistaggi. Basti pensare che è tuttora in corso,nti al Tribunale di Trapani, un procedimento contro dieci persone, tra cui esponenti delle forze dell'ordine, un maresciallo della Guardia di Finanza e un luogotenente dei Carabinieri, entrambi in pensione, accusati di falsa testimonianza na anche la ...