LIVE Sci di fondo, Sprint Ruka in DIRETTA: Pellegrino in gran forma: qualificato! Greta Laurent (quarta) e scardoni avanti tra le donne (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53: Seller si inserisce al 16mo posto e fa retrocedere al 24mo Rastelli. Pellegrino sempre sesto 10.51: Rastelli è già retrocesso al 22mo posto 10.50: Klaebo, Valnes, Maeki, Taugboel, Bolshunov, Pellegrino, Golberg, Retivykh, Niskanen e Iversen nei primi dieci dopo i primi trenta atleti in gara 10.50: E' dura anche per Rastelli che si inserisce al 19mo posto: qualificazione a forte rischio 10.49: gran tempo di Maeki che è terzo, facendo scalare Pellegrino al sestro posto, Cologna è 21mo 10.48: Klaebo!!!! Il norvegese va al comando con oltre 1? di vantaggio su Valnse, Pellegrino è quinto 10.47: Non bene De Fabiani che si inserisce al 17mo posto e non sarà qualificato per la seconda fase 10.47: Klaebo secondo ...

