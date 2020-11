LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: Hamilton-Bottas davanti nella FP1, Leclerc 11° e Vettel 12° (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24: Mercedes che detta il passo in questa FP1. Una sessione nella quale tante squadre hanno girato con gomme 2021 per testare le differenze. Un aspetto importante è che le Frecce Nere hanno fatto la simulazione del time-attack con queste mescole e ora con gomme test anche sui long run. 13.22: Ricciardo scavalca Leclerc ed è decimo a 1?475 con le gomme medie. 13.20: Leclerc si porta in decima posizione a 1?556 a precedere di pochi millesimi Vettel (+1?595). 13.19: Leclerc molto arretrato, dal momento che Charles è stato un po’ danneggiato nel suo giro buono da Gasly. 13.18: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Lewis Hamilton Mercedes1:29.033 4 2 Valtteri Bottas Mercedes+0.449 4 3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24: Mercedes che detta il passo in questa FP1. Una sessionequale tante squadre hanno girato con gomme 2021 per testare le differenze. Un aspetto importante è che le Frecce Nere hanno fatto la simulazione del time-attack con queste mescole e ora con gomme test anche sui long run. 13.22: Ricciardo scavalcaed è decimo a 1?475 con le gomme medie. 13.20:si porta in decima posizione a 1?556 a precedere di pochi millesimi(+1?595). 13.19:molto arretrato, dal momento che Charles è stato un po’ danneggiato nel suo giro buono da Gasly. 13.18: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 LewisMercedes1:29.033 4 2 ValtteriMercedes+0.449 4 3 ...

