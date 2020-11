“Io sono disperato…”. GF Vip, crollo pesante di Tommaso Zorzi. Sta per succedere e lui non se ne fa una ragione (Di venerdì 27 novembre 2020) La decisione di posticipare la fine del ‘Grande Fratello Vip’ nel febbraio 2021 ha sconvolto la serenità della casa. sono in tanti a soffrire per questa scelta della produzione, una fra tutte Elisabetta Gregoraci, pronta ad andarsene nei primi giorni di dicembre. In queste ore a crollare è stato Tommaso Zorzi, che ha mostrato tutta la sua tristezza per ciò che potrebbe accadere ad un altro concorrente. L’influencer è sembrato letteralmente disperato e non sa proprio come reagire. La sua malinconia è evidentissima ed è riuscito a sfogarsi in queste ore, perché da solo non sa come affrontare la situazione. Tommaso si è recato in una stanza del ‘GF Vip’ per non influenzare le scelte di Francesco Oppini. Infatti, è per quest’ultimo che non sta bene psicologicamente. Il gieffino ha confessato di stare molto male e nel caso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) La decisione di posticipare la fine del ‘Grande Fratello Vip’ nel febbraio 2021 ha sconvolto la serenità della casa.in tanti a soffrire per questa scelta della produzione, una fra tutte Elisabetta Gregoraci, pronta ad andarsene nei primi giorni di dicembre. In queste ore a crollare è stato, che ha mostrato tutta la sua tristezza per ciò che potrebbe accadere ad un altro concorrente. L’influencer è sembrato letteralmente disperato e non sa proprio come reagire. La sua malinconia è evidentissima ed è riuscito a sfogarsi in queste ore, perché da solo non sa come affrontare la situazione.si è recato in una stanza del ‘GF Vip’ per non influenzare le scelte di Francesco Oppini. Infatti, è per quest’ultimo che non sta bene psicologicamente. Il gieffino ha confessato di stare molto male e nel caso ...

