Incidente su A1 | chiuso tratto tra Ceprano e Pontecorvo

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Poco prima delle ore 13.30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli e’ stato temporaneamenteilcompreso train direzione Napoli a seguito di unche ha visto coinvolto un mezzo pesante che ha invaso un’area di cantiere correttamente segnalata e installata al km 647. Nell’uno degli addetti dell’impresa subappaltatrice presente nell’area di lavoro e’ rimasto ferito in maniera non grave. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione VI Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico e’ bloccato e si registrano 3km di coda in direzione Napoli e 3km di coda all’uscita di ...