Giovanni Ciacci positivo al Covid-19

Leggi su gossipblog

(Di venerdì 27 novembre 2020), opinionista di punta di Barbara d’Urso e presenza fissa a ‘Ogni mattina, il contenitore del mattino condotto da Adriana Volpe ed Alessio Viola su Tv8, è risultatoal-19. L’annuncio ufficiale è stato dato dal costumista sui propri social ufficiali: View this post on Instagram A post shared by(@) “Ciao amici, ho saputo da un paio di ore che il mio tampone settimanale è risultatoal. Sto bene, ad ora non ho nessun sintomo e sono già in isolamento. Spero di aggiornarvi presto di come andrà questa nuova battaglia da affrontare . Io non mollo ! #milan #italy” Domenica scorsa, 22 novembre, è stato ospite ...