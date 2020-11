Fabio Aru verso la Bardiani? Bruno Reverberi | “Non può andare più piano di così Una scommessa”

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 novembre 2020)Aru è il pezzo pregiato del Ciclomercato. Le voci attorno al Cavaliere dei Quattro Mori sono state molteplici nelle ultime settimane, il nome del sardo è stato accostato a più squadre, ma ancora non si sa dove si accaserà il 30enne. Il ciclista ha dichiarato che comunicherà la sua decisione entro la fine del mese di novembre e dunque dovrebbero mancare poche ore all’attesissimo annuncio, ma le carte in tavola sono molteplici e la scelta non sarà sicuramente semplice per il ragazzo di Villacidro.Aru è reduce da tre anni particolarmente complessi e avari di risultati degni di nota, lascerà la UAE Emirates e cercherà una formazione con cui rilanciarsi, in modo da avere una seconda parte di carriera di assoluto rilievo. Stiamo comunque parlando di un corridore in grado di salire due volte sul podio del Giro d’Italia e di indossare la maglia ...