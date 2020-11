Coronavirus, Rezza: “Dopo molte settimane l’incidenza è in calo. Ma è bene mantenere comportamenti prudenti” (Di venerdì 27 novembre 2020) “Dopo molte settimane diminuisce leggermente per la prima volta l’incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese, anche se si mantiene molto elevata, superiore a 700 casi per 100mila abitanti. L’Rt questa settimana si fissa a 1,1 quindi si nota un primo effetto delle misure di contenimento fino ad ora adottate. Purtroppo aumentano i ricoveri ospedalieri e soprattutto quelli in terapia intensiva. Data la situazione è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti e tutte quelle misure che siano adeguate rispetto all’evoluzione dell’epidemia”. Lo ha detto il direttore della Prevezione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando il monitoraggio settimanale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020)diminuisce leggermente per la prima voltadi casi di Covid-19 nel nostro paese, anche se si mantiene molto elevata, superiore a 700 casi per 100mila abitanti. L’Rt questa settimana si fissa a 1,1 quindi si nota un primo effetto delle misure di contenimento fino ad ora adottate. Purtroppo aumentano i ricoveri ospedalieri e soprattutto quelli in terapia intensiva. Data la situazione ècontinuare aprudenti e tutte quelle misure che siano adeguate rispetto all’evoluzione dell’epidemia”. Lo ha detto il direttore della Prevezione del ministero della Salute, Gianni, commentando il monitoraggio settimanale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La sanità regge, anche se le strutture sono monopolizzate da pazienti che hanno contratto il Coronavirus, tra terapie intensive e altri reparti. La pandemia allenta la morsa.

