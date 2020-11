CNA: nuovo DPCM dovrebbe prevedere riapertura dei centri benessere (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – CNA benessere e Sanità auspica che, alla luce del miglioramento in corso della curva epidemiologica, il nuovo DPCM sulle misure di contenimento del contagio atteso per i prossimi giorni consenta ai centri estetici di riprendere appieno l’attività. È quanto si legge in una nota diffusa dall’Associazione di categoria. “Si tratta di servizi alla persona che assicurano il massimo rispetto dei protocolli di sicurezza e che non rappresentano in alcun modo fonte di contagio poiché per organizzazione e modalità di svolgimento del lavoro non presuppongono la compresenza di più persone, né ingenerano assembramenti. Le imprese di estetica, nella prospettiva di affrontare una seconda ondata del virus, hanno effettuato ingenti investimenti per la sicurezza in modo da scongiurare il rischio di dover ricorrere ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – CNAe Sanità auspica che, alla luce del miglioramento in corso della curva epidemiologica, ilsulle misure di contenimento del contagio atteso per i prossimi giorni consenta aiestetici di riprendere appieno l’attività. È quanto si legge in una nota diffusa dall’Associazione di categoria. “Si tratta di servizi alla persona che assicurano il massimo rispetto dei protocolli di sicurezza e che non rappresentano in alcun modo fonte di contagio poiché per organizzazione e modalità di svolgimento del lavoro non presuppongono la compresenza di più persone, né ingenerano assembramenti. Le imprese di estetica, nella prospettiva di affrontare una seconda ondata del virus, hanno effettuato ingenti investimenti per la sicurezza in modo da scongiurare il rischio di dover ricorrere ...

L'Ecobonus, il Sismabonus e ora il Superbonus stanno effettivamente spingendo in avanti il settore delle costruzioni in provincia di Ragusa? Studiando l'analisi statistica trimestrale pubbli ...

