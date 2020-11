Ciani | scelta Acea fuori luogo | non staccare acqua a occupazioni

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Questa la nota del capogruppo di Demos alla Regione Lazio Paolo: “Ci arrivano notizie preoccupanti da diversi spazi occupati della citta’ dove vivono famiglie e persone in emergenza abitativa: dipendentisono andati in questi giorni preannunciando il distacco della fornitura dell’”. “Non mi sembra unaopportuna in piena emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19, privare centinaia di persone di un bene primario come l’- spiega la nota- Se il tema e’ il pagamento della fornitura (che mi sembra piu’ che legittimo), si trovi la modalita’ di cambiare una legge che impedisce di avere forniture regolari in tali luoghi. Al disagio abitativo, non aggiungiamo anche quello sanitario”, ha concluso Paolo