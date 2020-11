Cava | Cirielli FdI scrive a Servalli e Senatore | “Perché la Sp 75 è ancora chiusa?”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere comunale Italo(Fratelli d’Italia) presenta un’interrogazione al sindaco dide’ Tirreni Vincenzo, all’assessore ai lavori pubblici Nunzioe al dirigente del IV Settore Antonino Attanasio in merito alla chiusura al traffico della Strada Provinciale 75, a causa di un incendio divampato lo scorso 9 settembre. “Essa – spiega– rappresenta la principale arteria di collegamento frade’ Tirreni e la frazione Dragonea di Vietri sul Mare. I cittadini che la utilizzano quotidianamente, principalmente per motivi di lavoro, sono costretti a percorrere in alternativa la SP 75, nel tratto Padovani, Iaconti, Dragonea, Vietri sul Mare, per poi raggiungerede’ Tirreni attraverso la strada ...