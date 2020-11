Uscire dal lockdown con lo screening di massa come in Alto Adige? Crisanti: «Non è un modello, è una pezza» (Di giovedì 26 novembre 2020) Mentre la curva del contagio sembra appiattirsi gradualmente – il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza si dice «cautamente ottimista» – l’Alto Adige va avanti da solo per cercare di Uscire dal lockdown. Già a fine ottobre il presidente Arno Kompatscher aveva firmato un’ordinanza più morbida – in contrasto con le disposizioni nazionali – che prevedeva l’apertura dei bar e dei ristoranti rispettivamente fino alle 20 e alle 22 – per poi fare marcia indietro, arrivando ad introdurre un divieto di spostamento da casa nei primi giorni di novembre. Ma i casi di Coronavirus hanno continuato a salire. Nello scorso weekend, invece, Kompatscher ha implementato uno screening di massa con tamponi antigenici su 350 mila persone, puntando tutto sull’isolamento ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) Mentre la curva del contagio sembra appiattirsi gradualmente – il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza si dice «cautamente ottimista» – l’va avanti da solo per cercare didal. Già a fine ottobre il presidente Arno Kompatscher aveva firmato un’ordinanza più morbida – in contrasto con le disposizioni nazionali – che prevedeva l’apertura dei bar e dei ristoranti rispettivamente fino alle 20 e alle 22 – per poi fare marcia indietro, arrivando ad introdurre un divieto di spostamento da casa nei primi giorni di novembre. Ma i casi di Coronavirus hanno continuato a salire. Nello scorso weekend, invece, Kompatscher ha implementato unodicon tamponi antigenici su 350 mila persone, puntando tutto sull’isolamento ...

