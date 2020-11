Ultima goccia di Andrea De Franco

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) Una nuova tappa nel fumetto indipendente targato Eris Edizioni: il graphic novel d’esordio dide, autore della scena fumettistica più libera e sfrenata.racconta le avventure di una tazzina che dovrebbe solo contenere del caffè ma che invece si trova sconvolta da una crisi esistenziale quando si sgretola in centinaia di cocci, in polvere. A quel punto non potrebbe essere essa stessa del caffè? Nel viaggio alla ricerca di se stessa, la tazzina si farà macinare e mettere dentro una moka, attraverserà spazi assurdi, sospesi, luoghi ameni e rave illegali, si fonderà con altri oggetti-soggetti dell’universo fino a essere tutto o niente, fino a perdere ogni identità e ogni scopo. In questa sua prima opera di lungo respiro,deraggiunge ...