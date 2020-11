Traffico Roma del 26-11-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane il corso il piano di manutenzione sul percorso della linea a della metropolitana lavori che in questi mesi prevedono la chiusura di diverse stazioni per adeguamenti dell’infrastruttura terminati di interventi nella stazione di Flaminio oggi e fino al 28 novembre lavori nella stazione di Ottaviano dal 3 dicembre riguarderanno quella di Emanuele e poi nel 2021 gli altri interventi chiusa oggi via Panisperna deviati percorsi delle linee 71 e 117 vicino Selva Candida vietata la linea 904 la causa il dissesto stradale di via Gabriella Degli Esposti ricordiamo che è ridotta al 50% la capienza ...