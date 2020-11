Scostamento di bilancio, la Camera approva con il sostegno del centrodestra. Il video (Di giovedì 26 novembre 2020) Scostamento di bilancio, la Camera approva con il sostegno del centrodestra Roma, 26 nov. (askanews) – Scostamento di bilancio: la Camera ha approvato compatta, anche il centrodestra. Il documento, che doveva essere votato dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea, ha ricevuto 552 sì e nessun voto contrario. “Un ottimo segnale – ha commentato il premier Giuseppe Conte -in questo momento di particolare difficoltà che sta attraversando il Paese”. “Tra le forze di opposizione prevale la via del dialogo e di un approccio costruttivo e per questo ringrazio, in particolare, quanti l’hanno voluta perseguire sin dall’inizio, con determinazione ma sempre nella chiarezza dei ruoli”. Il presidente ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020)di, lacon ildelRoma, 26 nov. (askanews) –di: lahato compatta, anche il. Il documento, che doveva essere votato dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea, ha ricevuto 552 sì e nessun voto contrario. “Un ottimo segnale – ha commentato il premier Giuseppe Conte -in questo momento di particolare difficoltà che sta attraversando il Paese”. “Tra le forze di opposizione prevale la via del dialogo e di un approccio costruttivo e per questo ringrazio, in particolare, quanti l’hanno voluta perseguire sin dall’inizio, con determinazione ma sempre nella chiarezza dei ruoli”. Il presidente ...

