Scontro tra camion e pullman: almeno 40 morti (Di giovedì 26 novembre 2020) Violento Scontro tra un camion e un pullman in Brasile. L’incidente è avvenuto nell’entroterra di San Paolo la mattina del 25 novembre. Il sinistro, secondo quanto riportato dal portale UOL, ha provocato la morte di quaranta persone e dozzine di feriti. Secondo quanto riferito dal tenente Alexandre Guedes, tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage, si trattarebbe del “più importante incidente di quest’anno sulle autostrade dello stato di San Paolo”. Ci sarebbero ancora diverse persone incastrate tra le lamiere. Scontro frontale tra camion e pullman Terribile incidente quello avvenuto presso il tratto di curva nell’autostrada Alfredo de Oliveira Carvalho a 350 chilometri da San Paolo. Due mezzi, un camion e un pullman, si sono scontrati ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 26 novembre 2020) Violentotra une unin Brasile. L’incidente è avvenuto nell’entroterra di San Paolo la mattina del 25 novembre. Il sinistro, secondo quanto riportato dal portale UOL, ha provocato la morte di quaranta persone e dozzine di feriti. Secondo quanto riferito dal tenente Alexandre Guedes, tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage, si trattarebbe del “più importante incidente di quest’anno sulle autostrade dello stato di San Paolo”. Ci sarebbero ancora diverse persone incastrate tra le lamiere.frontale traTerribile incidente quello avvenuto presso il tratto di curva nell’autostrada Alfredo de Oliveira Carvalho a 350 chilometri da San Paolo. Due mezzi, une un, si sono scontrati ...

matteorenzi : Oggi c’è uno scontro a Bruxelles: i paesi amici di Salvini e Meloni sono aguzzini dell’Italia, sono quelli che ci s… - borghi_claudio : Lo scontro tra Lega e Forza Italia. Intervista a Claudio Borghi (Lega) - trash_italiano : SECONDO ME SIGNORINI STA METTENDO LE BASI PER UNO SCONTRO TRA SALEMI E TOMMASO ME LO SENTO #GFVIP - Teo__Visma : @BAIRESMilanClub Se le vincono entrambe e una tra Borussia e Real le perde entrambe. Non impossibile, ma visto lo s… - infoitcultura : Ballando con le Stelle, scontro tra Todaro e Conticini: “Tira fuori le pa**e” -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Scontro tra due auto in via Pistoiese, una donna in ospedale LA NAZIONE Libia, tra Usa e Russia la guerra si gioca sulle sanzioni

Washington risponde al blocco di Mosca all’ONU sui provvedimenti contro la milizia Khani, vicina ad Haftar, inserendola nella black list. La Federazione si vendicherà via Sarraj?

Scuole aperte, è scontro Tutti divisi sul 9 dicembre

La ministra Azzolina vorrebbe riportare gli studenti in aula, i governatori no. Non c’è accordo sulla data, resta il nodo del trasporto pubblico in sicurezza ...

Washington risponde al blocco di Mosca all’ONU sui provvedimenti contro la milizia Khani, vicina ad Haftar, inserendola nella black list. La Federazione si vendicherà via Sarraj?La ministra Azzolina vorrebbe riportare gli studenti in aula, i governatori no. Non c’è accordo sulla data, resta il nodo del trasporto pubblico in sicurezza ...