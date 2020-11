Regione Lombardia: 'Nelle case di riposo non entrerà nessun positivo' (Di giovedì 26 novembre 2020) Coronavirus nella casa di riposo di Grosio, metà degli ospiti positivi al covid 19 13 novembre 2020 Una stanza degli abbracci Nelle case di riposo lombarde: 'Gli anziani muoiono di solitudine' 20 ... Leggi su sondriotoday (Di giovedì 26 novembre 2020) Coronavirus nella casa didi Grosio, metà degli ospiti positivi al covid 19 13 novembre 2020 Una stanza degli abbraccidilombarde: 'Gli anziani muoiono di solitudine' 20 ...

ilpost : Consultando documenti e fonti interne alla Regione, emerge che in Lombardia non ci sono vaccini sufficienti per rag… - giorgio_gori : In Lombardia il vaccino antinfluenzale non ci sarà per tutti, scrive ?@ilpost? Lo dicono i documenti interni della… - RegLombardia : Dalle ore 11 di oggi, 26 novembre, si apre la settima e ultima finestra di “Sì! Lombardia”: il sostegno di Regione… - acaitaliasati : RT @evavola: Al @TgLa7: ' La Lombardia con 5000 casi è la Regione di gran lunga con più contagi' #Lombardia + 1,35 #EmiliaRomagna Romagna… - SkorpioITA : RT @evavola: Al @TgLa7: ' La Lombardia con 5000 casi è la Regione di gran lunga con più contagi' #Lombardia + 1,35 #EmiliaRomagna Romagna… -