Perdonaci Diego | ti abbiamo venerato come un dio e ci siamo dimenticati che eri un uomo

(Di giovedì 26 novembre 2020) È il 26 giugno del 2018, Argentina contro Nigeria. All’albiceleste serve una vittoria per strappare il biglietto per gli ottavi di finale e scongiurare così un’eliminazione anticipata dal mondiale. Minuto 86’, con il risultato bloccato sul pareggio, Rojo realizza il goal decisivo consegnando all’Argentina il biglietto per la fase successiva del torneo. Maradona è in tribuna quel giorno, e dalle prime puntuali inquadrature della regia si capiscesia particolarmente su di giri. Un’euforia che culmina al momento del gol della vittoria: occhi fuori dalle orbite, braccia incrociate sul pettoin una seduta spiritica e dito medio ad alcuni tifosi avversari seduti qualche fila più giù. Il giorno dopo si saprà anche di un malore, confermato da uno spietato video in cui si poteva vederebarcollare in palese difficoltà. Ecco, in ...