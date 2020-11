Morte Maradona | Macron | “Indiscusso sovrano della palla rotonda | i francesi ti amavano tanto”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 26 novembre 2020) Anche il PresidenteFrancia, Emmanuel, ha voluto dedicare un pensiero alla scomparsa di Diego Armando:“ll presidenteRepubblica saluta questo indiscussoche icosì tanto. A tutti coloro che hanno speso i loro soldi per finire l’album Panini Mexico 1986 con la sua figurina, a tutti coloro che hanno cercato di negoziare con la loro compagna la decisione di battezzare il loro figlio Diego, per i suoi compagni Argentini, per i Napoletani, che hanno dipinto affreschi degni di Diego Riveira, a tutti gli amanti del calcio, il presidenteRepubblica rivolge le sue più sentite condoglianze”. Foto: NYT L'articolo proviene da Alfredo ...