Marco Belinelli tornerà a giocare in Italia con la Virtus Bologna (Di giovedì 26 novembre 2020) Marco Belinelli, unico cestista Italiano ad aver vinto un titolo NBA, tornerà a giocare nel campionato di basket Italiano con la Virtus Bologna, squadra con la quale iniziò la carriera da professionista a fine anni Novanta. Belinelli ha scelto di Leggi su ilpost (Di giovedì 26 novembre 2020), unico cestistano ad aver vinto un titolo NBA,nel campionato di basketno con la, squadra con la quale iniziò la carriera da professionista a fine anni Novanta.ha scelto di

SkySportNBA : ? #UltimOra ???? Marco Belinelli torna in Italia ???? Lascia l'NBA e va alla Virtus Bologna ?? Ha già firmato per le V… - repubblica : Clamoroso nel basket, Marco Belinelli torna alla Virtus - DaRonz82 : Marco Belinelli alla Virtus Bologna: contratto triennale - Dunkest : NOTIZIE #NBA - #Belinelli torna alla @Virtusbo ! - Nba24Official : ?? ULTIM'ORA #NBA: Marco #Belinelli torna in #Italia! Accordo con la #VirtusBologna -