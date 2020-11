Lo scherzo a Selvaggia Roma finisce tra le lacrime: cosa è successo nella notte al GF Vip (Di giovedì 26 novembre 2020) Anche Selvaggia Roma vittima di uno scherzo al GF Vip. Dayane, con la complicità di Giulia e Rosalinda, ha fatto credere alla coinquilina di non essere amata nella casa: persino Stefania Orlando, che ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) Anchevittima di unoal GF Vip. Dayane, con la complicità di Giulia e Rosalinda, ha fatto credere alla coinquilina di non essere amatacasa: persino Stefania Orlando, che ...

_moonlight_01v : RT @Benedet49765898: Riassunto della serata #gfvip - la festa per ROSALINDA è durata 20 minuti (forse) -Urtis si spara i coriandoli nelle… - anna66669849 : qualcuno che mi spiega lo scherzo a selvaggia #GFVIP - angiuoniluigi : RT @leggoit: Lo scherzo a Selvaggia Roma finisce tra le lacrime: cosa è successo nella notte al GF Vip - vivodinotte9 : MA PARLIAMO DI ME che sono andata a dormire all’1 e ho perso tutto il cinema dallo scherzo a selvaggia passando per… - tutticomemily : Buongiorno da me che ieri sono crollata e mi sono persa in ordine: spogliarelli, lite di Eligreg e Pierpaolo, scher… -