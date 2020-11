Harry e Meghan, il primo Ringraziamento a Los Angeles, con Archie che «cresce in fretta» (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo aver ottenuto la loro agognata libertà Harry d’Inghilterra e Meghan Markle si stanno preparando a trascorrere le festività nella nuova casa di Montecito, che giovedì 26 novembre è stata inaugurata con il Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento, la prima ricorrenza importante celebrata nella loro residenza californiana. Con loro, oltre al figlio Archie, 19 mesi, anche la madre della duchessa, Doria Ragland, che secondo alcune indiscrezioni diffuse da People, si è aggiunta alla coppia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo aver ottenuto la loro agognata libertà Harry d’Inghilterra e Meghan Markle si stanno preparando a trascorrere le festività nella nuova casa di Montecito, che giovedì 26 novembre è stata inaugurata con il Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento, la prima ricorrenza importante celebrata nella loro residenza californiana. Con loro, oltre al figlio Archie, 19 mesi, anche la madre della duchessa, Doria Ragland, che secondo alcune indiscrezioni diffuse da People, si è aggiunta alla coppia.

