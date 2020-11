Giuntoli: «Mi aspetto una prestazione di livello come l’ultima, ma con un risultato diverso» (Di giovedì 26 novembre 2020) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida di Europa League contro il Rjieka Che emozioni può raccontare? «È stata una notizia lampo, ci siamo rimasti senza parole e increduli, poi quando siamo stati certi è stato un momento molto toccante. Eravamo tutti insieme in ritiro» Cosa si aspetta questa sera? «Mi aspetto una risposta come una prestazione importante come l’ultima, ma con un risultato completamente diverso» «Sicuramente insieme a Diego se ne va parte di noi innamorati del calcio e di tutti noi tifosi del Napoli, un momento così ci può solo far bene e riunire» Tutti si impegneranno per Diego questa sera «Lo spogliatoio è uno stato d0animo e adesso siamo tutti un po’ abbattuti e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, è intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida di Europa League contro il Rjieka Che emozioni può raccontare? «È stata una notizia lampo, ci siamo rimasti senza parole e increduli, poi quando siamo stati certi è stato un momento molto toccante. Eravamo tutti insieme in ritiro» Cosa si aspetta questa sera? «Miuna rispostaunaimportante, ma con uncompletamente» «Sicuramente insieme a Diego se ne va parte di noi innamorati del calcio e di tutti noi tifosi del Napoli, un momento così ci può solo far bene e riunire» Tutti si impegneranno per Diego questa sera «Lo spogliatoio è uno stato d0animo e adesso siamo tutti un po’ abbattuti e ...

