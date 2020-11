Gilles Rocca | «Essere bello non è un merito | ma una fortuna»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 26 novembre 2020) Gilles Rocca ha rilasciato più interviste nell’ultime settimana che negli ultimi due anni. Da quando ha vinto la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, è diventato uno dei personaggi più richiesti del momento, anche se la prima ventata di popolarità era già arrivata a febbraio del 2020, quando un’inquadratura fugace nel corso dell’ormai leggendaria lite tra Bugo e Morgan sul palco di Sanremo lo ha trasformato in una piccola celebrità sul web. «È una cosa che ancora non mi spiego. All’epoca avevo appena 2mila follower su Instagram ma, 24 ore dopo quell’inquadratura, sono schizzati a 20mila. Ho preso più follower quella sera che in dieci puntate di Ballando in prima serata su Raiuno» racconta Gilles al telefono dalla sua casa di Roma, contento di aver stretto tra le mani un traguardo che lo ha riscattato di quell’occasione persa a 21 anni, quando è stato costretto ad abbandonare la carriera calcistica a causa della rottura del retto femorale.