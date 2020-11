GF Vip, Giulio Raselli spara a zero su Andrea Zelletta: “Comodino” (Di giovedì 26 novembre 2020) Giulio Raselli, recentemente apparso a Casa Chi, ci è andato giù pesante nei confronti di Andrea Zelletta al GF Vip, definendolo un comodino. Giulio Raselli è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima stagione di Uomini e Donne e per essere stato uno dei tentatori più popolari di Temptation Island. Durante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 26 novembre 2020), recentemente apparso a Casa Chi, ci è andato giù pesante nei confronti dial GF Vip, definendolo un comodino.è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima stagione di Uomini e Donne e per essere stato uno dei tentatori più popolari di Temptation Island. Durante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CheDonnait : Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, spara a zero su Andrea Zelletta e Selvaggia Roma, ammettendo di non… - blogtivvu : #GFVip, Giulio Raselli asfalta Selvaggia Roma “Voleva farmi saltare il trono” - blogtivvu : Giulio Raselli contro Andrea Zelletta “Falso, non so perché è al #GFVip” - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, l’ex tronista #GiulioRaselli demolisce #AndreaZelletta e #SelvaggiaRoma: ecco cosa ha dichiarato… - RealTwit6 : @mel_cri Devi ringraziarli poracci, ti fanno compagnia con grandi sacrifici fisici e mentali. -