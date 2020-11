Genoa, Pellegrini: «Felici per il derby ma ancora non abbiamo fatto nulla» (Di giovedì 26 novembre 2020) Le dichiarazioni di Luca Pellegrini dopo la vittoria in rimonta del Genoa contro la Sampdoria nel derby di Coppa Italia Vittoria in rimonta del Genoa contro la Sampdoria nel derby di Coppa Italia. Le parole a fine gara di Luca Pellegrini: «E’ stata una partita difficile, comunque è sempre un derby. Siamo stati bravi a non mollare e a saper soffrire. Le cose che ci sono accadute nell’ultimo periodo, tra Covid e risultati negativi, ci hanno dato una grande carica. abbiamo sfruttato bene le occasioni e giocato da squadra». Pellegrini aggiunge parlando a Rai Sport: «Siamo contenti per il derby, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo continuare a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Le dichiarazioni di Lucadopo la vittoria in rimonta delcontro la Sampdoria neldi Coppa Italia Vittoria in rimonta delcontro la Sampdoria neldi Coppa Italia. Le parole a fine gara di Luca: «E’ stata una partita difficile, comunque è sempre un. Siamo stati bravi a non mollare e a saper soffrire. Le cose che ci sono accadute nell’ultimo periodo, tra Covid e risultati negativi, ci hanno dato una grande carica.sfruttato bene le occasioni e giocato da squadra».aggiunge parlando a Rai Sport: «Siamo contenti per il, manon. Dobbiamo continuare a ...

