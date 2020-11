Emma Marrone: “Non voglio figli ora. Gli uomini? Li terrorizzo” (Di giovedì 26 novembre 2020) Emma Marrone si racconta in una lunga intervista in cui parla della sua vita privata, di maternità e degli uomini. La cantante a 36 anni ha le idee molto chiare riguardo al suo futuro. Giudice di X Factor e artista di successo, almeno per ora non pensa di diventare mamma. “Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’, ‘Bambini?”’ – ha svelato al Messaggero -. Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”. Nonostante i gossip su una relazione con il modello norvegese Nikolai Danielsen, la Marrone ... Leggi su dilei (Di giovedì 26 novembre 2020)si racconta in una lunga intervista in cui parla della sua vita privata, di maternità e degli. La cantante a 36 anni ha le idee molto chiare riguardo al suo futuro. Giudice di X Factor e artista di successo, almeno per ora non pensa di diventare mamma. “Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’, ‘Bambini?”’ – ha svelato al Messaggero -. Io nonora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”. Nonostante i gossip su una relazione con il modello norvegese Nikolai Danielsen, la...

