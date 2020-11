(Di giovedì 26 novembre 2020) Ilindipendente della Fondazioneconferma nella settimana 18-24 novembre, rispetto alla precedente, unadei nuovi casi (216.950 vs 242.609), a fronte di unadei casi testati (778.765 vs 854.626) e di una lievissima diminuzione del rapporto positivi/casi testati (27,9% vs 28,4%). Crescono dell’8,8% i casi attualmente positivi (798.386 vs 733.810) e, L'articolo .

orizzontescuola : Covid-19, riduzione dei contagi, ma ospedali sotto pressione. Il monitoraggio settimanale GIMBE - AlessandroPalm : @Smg_1908 @_enz29 sono stati tra i pochissimi che non hanno avuto riduzione causa Covid... - ChildOfKarn : @PinoBentivoglio @neap_psycho @massimonava50 Un numero senza contesto è un dato fuorviante. Basta dare un'occhiata… - VisonaNicola : RT @LuMo71: Grafici ben fatti su questa pandemia ce ne sono già tanti—proprio non capisco gli originaloni che si improvvisano con excel. Q… - RizziRes : RT @WCostituzione: 15. Aumento sedentarietà tossica e di tutti i fattori di rischio correlati a a diabete e obesità. Il 25% segnala drasti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid riduzione

Il Messaggero

Sabato 28 novembre è in programma la terza giornata dell’A1 maschile. In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio d ...E in epoca Covid-19 le abitudini degli italiani ci raccontano la nostra dipendenza dagli smartphone: il 56% fa acquisti dal cellulare ...