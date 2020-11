Covid-19, Bassetti: “Le scuole non andavano chiuse. Ora fare di più sui trasporti” (Di giovedì 26 novembre 2020) "Sono sempre stato dell'idea che le scuole non andavano chiuse, basta vedere il resto d'Europa" dove nessuno le ha chiuse. O pensiamo di essere i più furbi, o dovremmo guardare a chi fa meglio di noi. Io credo si debba tornare a scuola con tutte le misure di sicurezza. Nelle scuole secondarie i ragazzi sanno che indossare la mascherina è fondamentale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 novembre 2020) "Sono sempre stato dell'idea che lenon, basta vedere il resto d'Europa" dove nessuno le ha. O pensiamo di essere i più furbi, o dovremmo guardare a chi fa meglio di noi. Io credo si debba tornare a scuola con tutte le misure di sicurezza. Nellesecondarie i ragazzi sanno che indossare la mascherina è fondamentale". L'articolo .

repubblica : Bassetti: 'Anche chi aveva un infarto registrato come decesso da Covid' - LegaSalvini : BASSETTI SENZA GIRI DI PAROLE: 'COVID, QUESTO ALLARMISMO È STATO FATTO SOLO IN ITALIA'. - Rvaticanaitalia : 'Ho potuto toccare con mano l'umanità, la competenza, la cura poste ogni giorno in essere, con instancabile solleci… - orizzontescuola : Covid-19, Bassetti: “Le scuole non andavano chiuse. Ora fare di più sui trasporti” - PAOLAGOSTINI : RT @LegaSalvini: BASSETTI SENZA GIRI DI PAROLE: 'COVID, QUESTO ALLARMISMO È STATO FATTO SOLO IN ITALIA'. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bassetti Covid, Bassetti: "Terza ondata ci sarà" Adnkronos Covid Toscana, i nuovi contagi restano sotto quota mille. Calano i ricoveri / LIVE

Il presidente della Regione, Giani, è pronto a chiedere la zona arancione e, intanto, sottopone al Governo un'ordinanza meno restrittiva sugli spostamenti ...

Bassetti: "Il plasma dei guariti non funziona"

GENOVA — "Mi dispiace deludere le aspettative di molti, ma il plasma dei guariti non funziona". Sono le parole di Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive all'ospedale San Martino di Genova. A ...

Il presidente della Regione, Giani, è pronto a chiedere la zona arancione e, intanto, sottopone al Governo un'ordinanza meno restrittiva sugli spostamenti ...GENOVA — "Mi dispiace deludere le aspettative di molti, ma il plasma dei guariti non funziona". Sono le parole di Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive all'ospedale San Martino di Genova. A ...