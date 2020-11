Asia Argento in lutto | morta la mamma Daria Nicolodi

Leggi su giornal

(Di giovedì 26 novembre 2020)per: la celebre attrice italiana ha subito da pochissimo la perdita della madre. Lo ha annunciato la diretta interessata sui social, pubblicando un post commosso rivolto ai fan. La moglie di Darioe al suo fianco dal ’74 aveva compito 70 anni lo scorso giugno.era molto legata alla madre, frutto dell’amore fra la donna e il famoso re dell’horror. Per il momento non siamo a conoscenza della causa della dipartita di. “Riposa in paceadorata”, ha scritto l’artista nel suo lungo post.– Le parole della figlia...