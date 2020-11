Amici 2020, Esa confessa i suoi sentimenti ad una concorrente (Di giovedì 26 novembre 2020) Ad Amici scoppia il primo gossip In quest’edizione di Amici di Maria De Filippi, c’è già del gossip. Il cantante Esa Abrate, scelto da Rudy Zerbi, ha una cotta per un’altra concorrente della scuola. Leggi anche Amici 2020, Esa Abrate racconta la sua drammatica storia di vita Durante la puntata del daytime di oggi 26 novembre, i concorrenti hanno iniziato a chiacchierare riguardo alle loro situazioni sentimentali. Il focus si è incentrato su Esa Abrate, il concorrente scelto da Rudy Zerbi che sembra essere uno dei favoriti del pubblico e non solo. Esa ha parlato con Kika e Raffaele Renda del suo interesse nei confronti dell’amica Giulia Stabile, ballerina scelta dall’insegnante Veronica Peparini. Più tardi si è confidato anche con la ballerina Rosa e il rapper Aka7even. Sotto consiglio ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Adscoppia il primo gossip In quest’edizione didi Maria De Filippi, c’è già del gossip. Il cantante Esa Abrate, scelto da Rudy Zerbi, ha una cotta per un’altradella scuola. Leggi anche, Esa Abrate racconta la sua drammatica storia di vita Durante la puntata del daytime di oggi 26 novembre, i concorrenti hanno iniziato a chiacchierare riguardo alle loro situazioni sentimentali. Il focus si è incentrato su Esa Abrate, ilscelto da Rudy Zerbi che sembra essere uno dei favoriti del pubblico e non solo. Esa ha parlato con Kika e Raffaele Renda del suo interesse nei confronti dell’amica Giulia Stabile, ballerina scelta dall’insegnante Veronica Peparini. Più tardi si è confidato anche con la ballerina Rosa e il rapper Aka7even. Sotto consiglio ...

ilfoglio_it : Paola Taverna promuove una riforma per introdurre il “merito” nelle nomine pubbliche. Ma il problema non è la legge… - ilfoglio_it : Una donna, maestra d'asilo, manda foto osé al fidanzato e lui agli amici. A essere licenziata è lei. La legge dello… - LegaSalvini : Violenza sessuale, chiuse le indagini su Ciro Grillo, figlio del leader del Movimento 5 Stelle e 3 amici: si va ver… - PersempreNadia : RT @ChiodiDonatella: AMICI, CHIEDO SCUSA, È ORA DI CENA, MA VI DEVO DIRE DELLA #BOLDRINI Che sta sempre incazzata. Come tutti quelli di #s… - SecondoPaulo : RT @ChiodiDonatella: AMICI, CHIEDO SCUSA, È ORA DI CENA, MA VI DEVO DIRE DELLA #BOLDRINI Che sta sempre incazzata. Come tutti quelli di #s… -