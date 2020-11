Addobbi Natalizi con Frutta secca | ecco quali decorazioni realizzare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 26 novembre 2020) Avete mai pensato di utilizzare laper realizzare tantissimee utilizzare per addobbare la casa a Natale? Se la risposta è no, è arrivato il momento di cominciare! Laci permette di realizzare tantenaturali, economiche e davvero fantastiche, che renderanno la vostra casa super accogliente e calorosa. Arancia, mela o pere, noci, castagne: potete utilizzare lache preferite e amate di più, la scelta è solo vostra. Prima di tutto, è fondamentale appuntorla. Tagliate la vostraa pettini fini e posizionatele sotto ai raggi del sole. In questo modo, si seccheranno in modo semplice e naturale. In alternativa, potete inserirla nel forno o nel microonde. credit ...