USA, scorte petrolio settimanali in calo di 754mila barili (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Diminuiscono le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 20 novembre 2020, sono diminuiti di circa 754mila barili a 488,7 MBG, contro attese di crescita di 127mila. Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 1,4 milioni a 142,6 MBG, contro attese per una discesa di 1,6 milioni, mentre le riserve strategiche di petrolio sono scese di 0,1 milioni a 638,3 MBG. Nel frattempo, il Light Crude statunitense è in rialzo dello 0,82%, mentre il Brent registra un incremento del 0,9%.

