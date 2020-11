Roma | i convocati di Fonseca per il Cluj

Leggi su alfredopedulla

In vista della gara di domani in Europa League,ha diramato la lista dei. Questi i giallorossi che prenderanno parte alla gara contro il. Emergenza in difesa, ma in attacco è torna Dzeko Portieri: Pau Lopez, Mirante, BertiDifensori: Jesus, Peres, Spinazzola, Karsdorp, CalafioriCentrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Milanese, Tripi, DiawaraAttaccanti: Dzeko, Mayoral, Carles Perez, Pedro, Mkhitaryan, Ciervo