Red Dead Online sta per diventare standalone e diversi giocatori PC non sono per niente contenti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella giornata di ieri Rockstar Games ha annunciato che Red Dead Online, il comparto multiplayer di Red Dead Redemption 2, diventerà un titolo standalone acquistabile dal 1° dicembre. Fino al 15 febbraio inoltre il gioco avrà un costo di 5 dollari, un prezzo appetibile per coloro che vogliono cimentarsi a fare i cownboy insieme ad altri giocatori. Tuttavia questa notizia non è stata presa con entusiasmo dai giocatori su PC che tramite Reddit hanno condiviso le loro preoccupazioni. Un prezzo così basso secondo alcuni favorirebbe l'aumento di cheater e hacker nel gioco su PC. "Ora tutto quello che posso vedere è l'imminente orrore di provare a giocare Online su PC", ha scritto un utente di Reddit, mentre un altro ha risposto: "È davvero ridicolo che una società di giochi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella giornata di ieri Rockstar Games ha annunciato che Red, il comparto multiplayer di RedRedemption 2, diventerà un titoloacquistabile dal 1° dicembre. Fino al 15 febbraio inoltre il gioco avrà un costo di 5 dollari, un prezzo appetibile per coloro che vogliono cimentarsi a fare i cownboy insieme ad altri. Tuttavia questa notizia non è stata presa con entusiasmo daisu PC che tramite Reddit hanno condiviso le loro preoccupazioni. Un prezzo così basso secondo alcuni favorirebbe l'aumento di cheater e hacker nel gioco su PC. "Ora tutto quello che posso vedere è l'imminente orrore di provare a giocaresu PC", ha scritto un utente di Reddit, mentre un altro ha risposto: "È davvero ridicolo che una società di giochi ...

