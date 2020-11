Psg, Tuchel: «Bene Verrati, anche se non si è proprio allenato» – VIDEO (Di mercoledì 25 novembre 2020) Thomas Tuchel commenta la vittoria in Champions League contro il Lipsia e analizza la prestazione di Marco Verratti – VIDEO Thomas Tuchel analizza la prestazione del suo Paris Saint Germain contro il Lipsia. Le sue parole. «Sapete Bene che abbiamo un’altra finale a Manchester. Cercheremo di recuperare un po’ ma giocheremo un’altra partita sabato, o domenica? Sabato, quindi non potremo allenarci a dovere e poi dovremo affrontare il Manchester. Verratti ha giocato molto Bene oggi, ma lo ha fatto praticamente senza essersi allenato. Senza allenarsi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Thomascommenta la vittoria in Champions League contro il Lipsia e analizza la prestazione di Marco Verratti –Thomasanalizza la prestazione del suo Paris Saint Germain contro il Lipsia. Le sue parole. «Sapeteche abbiamo un’altra finale a Mster. Cercheremo di recuperare un po’ ma giocheremo un’altra partita sabato, o domenica? Sabato, quindi non potremo allenarci a dovere e poi dovremo affrontare il Mster. Verratti ha giocato moltooggi, ma lo ha fatto praticamente senza essersi. Senza allenarsi». Leggi su Calcionews24.com

