Primi problemi risolti per MIUI 12 con ultima patch rilasciata a Xiaomi Redmi Note 8 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Particolarmente significativa la patch che dobbiamo prendere in esame oggi 25 novembre a proposito del mondo MIUI 12, considerando il fatto che da Xiaomi arriva il primo segnale concreto sulla volontà di risolvere nel più breve tempo possibile alcuni problemi noti con il recente aggiornamento. La lista dei bug più frequenti, secondo le segnalazioni del pubblico, l'abbiamo esaminata pochi giorni fa anche sulle nostre pagine, ma questo mercoledì è possibile andare oltre grazie ad un nuovo intervento del produttore. Migliora MIUI 12 dopo l'ultimo aggiornamento per Xiaomi Redmi Note 8 Un messaggio forte è chiaro quello che ci arriva su MIUI 12, alla luce dell'ultimo pacchetto software che è stato messo a disposizione di coloro che si ...

