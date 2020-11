Pensionamenti scuola 2020: domande entro il 7 dicembre: tipi di pensione, procedure, scadenze (Di mercoledì 25 novembre 2020) Qual è il termine entro il quale il Pensionamenti scuola 2020? I dirigenti scolastici devono presentare la domanda per cessazione dal servizio? Come fare domanda? Per rispondere a ogni dubbio il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha pubblicato la Nota n. 30103 del 13 novembre 2020, in attuazione del D.M. n. 159 del 12 novembre 2020, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2021. Per quanto riguarda la cessazione dirigenti scolastici dal 1° settembre 2021, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissato al 28 febbraio 2021 dall’art. 12 del contratto collettivo nazionale del lavoro, per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro, ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Qual è il termineil quale il? I dirigenti scolastici devono presentare la domanda per cessazione dal servizio? Come fare domanda? Per rispondere a ogni dubbio il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha pubblicato la Nota n. 30103 del 13 novembre, in attuazione del D.M. n. 159 del 12 novembre, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2021. Per quanto riguarda la cessazione dirigenti scolastici dal 1° settembre 2021, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissato al 28 febbraio 2021 dall’art. 12 del contratto collettivo nazionale del lavoro, per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro, ...

